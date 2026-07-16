I bambini e le bambine nelle scuole italiane hanno difficoltà in matematica: chi raggiunge almeno il livello base diminuisce, rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali sia in seconda che in quinta elementare, sono poco più del 60%. Rispetto al 2019, ovvero a prima del Covid, si conferma un calo nei risultati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Scuola, quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Ancora lontani i livelli pre-Covid – Il rapporto Invalsi 2026Il rapporto Invalsi 2026 segnala che quasi il 40% dei bambini delle elementari non possiede conoscenze di base in matematica.

Prove Invalsi 2026, quasi 40% bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Superiori in ripresa e il Sud tra i segnali più incoraggiantiQuasi il 40% dei bambini delle scuole elementari non ha raggiunto le competenze di base in matematica secondo le prove Invalsi 2026.

Temi più discussi: UNICEF e OMS: circa 13,5 milioni di bambini a dose zero nel 2025 non hanno ricevuto vaccini nel primo anno di vita, quasi 750.000 in meno rispetto al 2025; Ora i piccoli imparano a stare bene da grandi; 2.380 casi di maltrattamenti su minori, è il valore più alto mai registrato; Vaccini, Unicef e Oms: Nel 2025 13,5 milioni di bambini senza alcuna dose nel primo anno di vita.

Quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica. Invalsi, rispetto a prima del Covid c'è un calo nei risultati medi dell'8-10% #ANSA x.com

Scuola italiana, che disastro! L’allarme parte dalle elementari: quasi quattro bambini su dieci sotto il livello base in matematicaIl Rapporto Invalsi 2026 fotografa un sistema più inclusivo, con meno abbandoni e progressi in inglese e competenze digitali. Ma a sei anni dalla pandemia gli apprendimenti fondamentali non sono torna ... giornalelavoce.it

Quasi 40% dei bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematicaI bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica: chi raggiunge almeno il livello base diminuisce, rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali sia in seconda ... ansa.it