Quasi il 40% dei bambini delle elementari non ha conoscenze di base in matematica

Da imolaoggi.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quasi il 40% dei bambini delle elementari in Italia non possiede conoscenze di base in matematica. I dati più recenti mostrano una diminuzione di circa 3 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente, con poco più del 60% degli studenti che raggiunge almeno il livello minimo. La percentuale di bambini che incontrano difficoltà in materie matematiche si mantiene elevata.

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I bambini e le bambine nelle scuole italiane hanno difficoltà in matematica: chi raggiunge almeno il livello base diminuisce, rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali sia in seconda che in quinta elementare, sono poco più del 60%. Rispetto al 2019, ovvero a prima del Covid, si conferma un calo nei risultati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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