I bambini delle elementari hanno difficoltà con la matematica Allarme dagli Invalsi 2026 | il 40% è carente nelle conoscenze di base

Secondo i dati Invalsi 2026, il 40% dei bambini delle elementari italiane mostra carenze nelle competenze di base in matematica. Rispetto alla rilevazione precedente, la percentuale di studenti che raggiungono almeno il livello minimo è diminuita di circa 3 punti percentuali sia in seconda che in quinta elementare. I risultati indicano un peggioramento delle competenze matematiche tra i bambini di età scolare nel Paese.

Roma, 16 luglio 2026 – I bambini e le bambine italiani hanno difficoltà in matematica: chi raggiunge almeno il livello base diminuisce, rispetto alla passata rilevazione Invalsi, di circa 3 punti percentuali sia in seconda che in quinta elementare. Sono poco più del 60%. Uno scarto netto rispetto al 2019, ovvero a prima del Covid, quando il livello base era raggiunto da oltre il 70% degli studenti. Lo ha evidenziato Roberto Ricci, presidente di Invalsi durante la presentazione del Rapporto 2026 alla Camera aggiungendo che "è necessario concentrare maggiori sforzi per consentire l'innalzamento degli apprendimenti in Matematica nella scuola primaria, sfruttando tutte le opportunità fornite dalle Indicazioni Nazionali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Invalsi, è allarme matematica alle elementari. «Il 40% non ha conoscenze di base»

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