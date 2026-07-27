La mappa di visibilità dell'eclissi del 12 agosto in Italia | Le montagne la nascondono in nero i luoghi da evitare

Una mappa di visibilità dell'eclissi del 12 agosto 2026, realizzata da un divulgatore scientifico, mostra come le montagne e altri rilievi possano nascondere alcune aree in Italia e in Europa. La mappa evidenzia con il colore nero i luoghi da evitare per l’osservazione, indicando le zone in cui le montagne bloccano la visuale dell’evento. La rappresentazione tiene conto dell’effetto delle alture sulla visuale e sulla possibilità di vedere l’eclissi in modo completo.

Il divulgatore scientifico Alessio Zanol ha creato una spettacolare mappa di visibilità dell'eclissi del 12 agosto 2026 dall'Italia (e dall'Europa), nella quale viene tenuto in considerazione l'impatto di montagne e altri rilievi sull'osservabilità. "Nelle zone in nero, l'eclissi non sarà visibile", ha spiegato a Fanpage.it. Il link per consultare la mappa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Eclissi di Sole del 12 agosto, cosa vedremo nei cieli d’Italia: le percentuali di oscuramento nelle città da Nord a SudIl 12 agosto 2026 in Italia si verificherà un'eclissi di Sole visibile in diverse regioni.

Eclissi di Sole del 12 agosto 2026: a che ora e dove vederla al meglio in Italia, la mappa città per cittàIl 12 agosto 2026 alle ore 11:00 circa, si potrà osservare l’eclissi di Sole in diverse città italiane.

Temi più discussi: Concorso Nazionale Miss Italia® Patrizia Mirigliani: venerdì 17 luglio Palazzo D’Oria ospita la selezione locale di Miss Sorriso 2026; Eclissi di Sole in Italia il 12 agosto: quanto si oscurerà il cielo delle città da Nord a Sud; Eclissi di Sole 12 agosto 2026 in Italia: orari, città migliori e mappa completa per vederla; mi italiane su Amazon: 4 miliardi, Campania in testa.

Come forse già saprete, il prossimo 12 agosto potremo assistere ad una meravigliosa eclissi di sole. Per sapere la visibilità in base a dove vi troverete quel giorno, ecco un utilissimo sito (*) che simula l'evento: eclipsemap.xyz 1/2 x.com

La mappa di visibilità dell’eclissi del 12 agosto in Italia: Le montagne la nascondono, in nero i luoghi da evitareIl divulgatore scientifico Alessio Zanol ha creato una spettacolare mappa di visibilità dell'eclissi del 12 agosto 2026 dall'Italia (e dall'Europa), nella ... fanpage.it

Eclissi di sole del 12 agosto 2026 in Campania: orari, durata e come vederlaEclissi di sole del 12 agosto 2026 in Campania: orari (19:34-20:02), durata 29 minuti, copertura 46%. Guida completa su come osservarla in sicurezza. napolike.it