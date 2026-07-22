Eclissi di Sole del 12 agosto 2026 | a che ora e dove vederla al meglio in Italia la mappa città per città

Notizia in breve

Il 12 agosto 2026 alle ore 11:00 circa, si potrà osservare l’eclissi di Sole in diverse città italiane. La fase di massimo oscuramento avverrà tra le 11:30 e le 12:00, a seconda della località. La visibilità sarà migliore nelle zone settentrionali e centrali, dove il fenomeno sarà più evidente. In alcune aree del Nord Italia, l’oscuramento raggiungerà il 70-80%. In altre regioni, l’eclissi sarà parziale e meno marcata.