Eclissi di Sole del 12 agosto 2026 | a che ora e dove vederla al meglio in Italia la mappa città per città
Il 12 agosto 2026 alle ore 11:00 circa, si potrà osservare l’eclissi di Sole in diverse città italiane. La fase di massimo oscuramento avverrà tra le 11:30 e le 12:00, a seconda della località. La visibilità sarà migliore nelle zone settentrionali e centrali, dove il fenomeno sarà più evidente. In alcune aree del Nord Italia, l’oscuramento raggiungerà il 70-80%. In altre regioni, l’eclissi sarà parziale e meno marcata.
Il tramonto di mercoledì 12 agosto 2026 non sarà un crepuscolo come gli altri. Mentre il Sole inizierà la sua discesa verso l’orizzonte occidentale, una gigantesca ombra cosmica comincerà lentamente a divorarne il contorno. A distanza di tempo dall’ultimo grande oscuramento continentale, l’Europa torna a beneficiare della magia di un’eclissi solare totale, un balletto celeste reso possibile da una perfetta coincidenza prospettica. Nonostante la Luna si trovi a circa 384.000 chilometri dalla Terra con un diametro di quasi 3.500 chilometri, e il Sole disti ben 150 milioni di chilometri vantando un diametro di 1,4 milioni di chilometri, le loro dimensioni apparenti sulla nostra volta celeste risultano incredibilmente simili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Eclisse del 12 agosto 2026: il punto di vista della ricerca
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Eclissi solare totale del 12 agosto 2026, i "trucchi" e le città in cui vederla meglio in ItaliaIl 12 agosto 2026 si verificherà un'eclissi solare totale, che sarà visibile in modo parziale nel territorio italiano.
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Manca poco all'eclissi di Sole del 12 agosto, il fenomeno astronomico più atteso dell'anno. Sarà visibile in tutta Italia, ma con un cielo molto più oscurato al Nord rispetto al Sud. In alcune città il Sole sarà coperto per oltre il 90%: ecco dove lo spettacolo sarà pi facebook
Il #17luglio 709 a.C. in Cina c'è la prima registrazione di un'eclissi solare totale. E' il primo riferimento diretto di un completo oscuramento del Sole in qualsiasi civiltà. La data, secondo il calendario giuliano, concorda esattamente con quella di un'eclissi solare x.com
Considerando l'eclissi solare totale del 2027, che si inserisce nel tema della dinastia delle eclissi khaneriah, potremmo ricevere alcune informazioni o khaneriah rilasciati intorno a quel periodo reddit
A Milano arriva una spettacolare eclissi di Sole: quando vederla e il punto migliore per osservarlaMilano attende una spettacolare eclissi di Sole: ecco quando vederla, dove posizionarsi e quali precauzioni adottare. funweek.it
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