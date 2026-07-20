Eclissi di Sole del 12 agosto cosa vedremo nei cieli d'Italia | le percentuali di oscuramento nelle città da Nord a Sud

Il 12 agosto 2026 in Italia si verificherà un'eclissi di Sole visibile in diverse regioni. Le percentuali di oscuramento varieranno da città del Nord a quelle del Sud, con alcune aree che vedranno una significativa copertura del disco solare. L'evento sarà visibile solo in alcune zone del Paese, con livelli di oscuramento diversi a seconda della posizione geografica. L'eclissi sarà osservabile a occhio nudo senza filtri, in alcune località, durante il massimo del fenomeno.

Il 12 agosto 2026 si verificherà una splendida eclissi di Sole in Italia, il fenomeno astronomico più atteso dell'anno. Cosa vedremo nei cieli dello Stivale e quanto sarà oscurato il disco solare nelle città da Nord a Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Eclissi Solare 2026: cosa accadrà davvero al cielo

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Il #17luglio 709 a.C. in Cina c'è la prima registrazione di un'eclissi solare totale. E' il primo riferimento diretto di un completo oscuramento del Sole in qualsiasi civiltà. La data, secondo il calendario giuliano, concorda esattamente con quella di un'eclissi solare x.com

Considerando l'eclissi solare totale del 2027, che si inserisce nel tema della dinastia delle eclissi khaneriah, potremmo ricevere alcune informazioni o khaneriah rilasciati intorno a quel periodo reddit

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