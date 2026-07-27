La Kabel nel girone D | le sfidanti La ragazze dell’Ariete vanno nel ‘G’

La Kabel Volley Prato è stata inserita nel girone D del campionato di Serie B, annunciato al termine della due giorni fiorentina dedicata alla competizione. La manifestazione, organizzata dalla Fipav e chiamata B-Connect, ha ufficializzato i gruppi di gioco. Le ragazze dell’Ariete sono state assegnate al girone G.

Arrivano i gironi ufficiali del volley per le pratesi. La due giorni fiorentina, intitolata B-Connect, che la Fipav ha dedicato alla Serie B si conclude con l’ufficializzazione dei gironi e la Kabel Volley Prato è stata inserita nel gruppo D. Un girone ricco di fascino, storia e tradizione al maschile, fra Toscana e Emilia Romagna. L’Emilia Romagna è rappresentata nel girone da piazze storiche del volley di casa nostra: squadre come Cavallino 4Torri Ferrara, Bologna, Villadoro e Modena non hanno bisogno di presentazioni e portano con sé momenti importanti della storia del volley nazionale italiano. Tra le toscane, inoltre, piazze come quelle di Santa Croce, Sesto, Grosseto e Pontedera rappresentano poli fondamentali della storia e del presente del volley della nostra regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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