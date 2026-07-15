Ercolano rimossa scritta contro le donne sul ponte dell’autostrada | Le ragazze cattive vanno punite

Una scritta dal contenuto fortemente offensivo e violento è comparsa nelle scorse ore sotto il ponte dell'autostrada a Ercolano, in provincia di Napoli. La frase, "Le ragazze cattive vanno punite", ha suscitato indignazione tra cittadini e istituzioni, spingendo l'amministrazione comunale a intervenire tempestivamente. Su disposizione della sindaca Antonietta Garzia, il messaggio è stato rimosso nel giro di poche ore. A rendere nota la vicenda è stata la stessa prima cittadina attraverso un messaggio pubblicato sui social. "Quello apparso all'uscita dell'autostrada è un messaggio gravissimo, intriso di violenza e di una cultura del possesso e della sopraffazione che la nostra comunità respinge con fermezza", ha scritto la sindaca. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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