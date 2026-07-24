Miwa | ufficiale la composizione del girone Boars nel girone F
Il Consiglio Federale ha ufficializzato i gironi del prossimo campionato di Serie B Interregionale. La composizione del girone F è stata confermata, con i team denominati Boars inclusi. La delibera del 16 luglio ha anche stabilito la formula del torneo e le date di inizio. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle precedenti comunicazioni. La stagione prenderà il via secondo il calendario approvato, con le squadre che si preparano a scendere in campo.
Tempo di lettura: 2 minuti Con la delibera da parte del Consiglio Federale del 16 luglio, sono stati ufficialmente comunicati i gironi, la formula e le date del prossimo campionato di Serie B Interregionale. Miwa Basket Benevento è stata inserita nel girone F-Conference Sud, formato da 14 squadre, riportate di seguito: •Promobasket Marigliano •Angri Pallacanestro •Miwa Basket Benevento •Virtus Sarno •Polisportiva Matese •Air Basket Termoli •Pallacanestro Sora •Virtus Kleb Ragusa •Basket School Messina •Svincolati Milazzo •Barcellona Basket •SB Gela Basket •Basket Academy Catanzaro •Bim Bum Basket Rende Un girone che, dunque, vedrà la Miwa impegnata in quattro derby campani, oltre agli scontri con le cinque squadre siciliane, le due calabresi, la molisana Termoli e la compagine laziale di Sora. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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