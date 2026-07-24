Miwa | ufficiale la composizione del girone Boars nel girone F

Notizia in breve

Il Consiglio Federale ha ufficializzato i gironi del prossimo campionato di Serie B Interregionale. La composizione del girone F è stata confermata, con i team denominati Boars inclusi. La delibera del 16 luglio ha anche stabilito la formula del torneo e le date di inizio. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle precedenti comunicazioni. La stagione prenderà il via secondo il calendario approvato, con le squadre che si preparano a scendere in campo.