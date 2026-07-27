La grandine distrugge le auto a San Benedetto del Tronto danni alla concessionaria per 5 milioni
Una concessionaria a San Benedetto del Tronto ha stimato danni per cinque milioni di euro a seguito di una grandinata avvenuta il 21 luglio. La grandine ha causato danni significativi alle vetture presenti nell'esposizione e all'edificio della struttura. La stima si basa sui danni subiti dai veicoli e alle strutture dell’attività. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi di risarcimento o sulle ripercussioni a lungo termine.
Una concessionaria di San Benedetto del Tronto ha dichiarato di aver subito danni per 5 milioni di auro a causa della grandinata straordinaria del 21 luglio. Le macchine parcheggiate in strada sembrano crivellate di colpi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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