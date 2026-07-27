La grandine distrugge le auto a San Benedetto del Tronto danni alla concessionaria per 5 milioni

Notizia in breve

Una concessionaria a San Benedetto del Tronto ha stimato danni per cinque milioni di euro a seguito di una grandinata avvenuta il 21 luglio. La grandine ha causato danni significativi alle vetture presenti nell'esposizione e all'edificio della struttura. La stima si basa sui danni subiti dai veicoli e alle strutture dell’attività. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi di risarcimento o sulle ripercussioni a lungo termine.