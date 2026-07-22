Una grandinata a San Benedetto del Tronto ha provocato 60 feriti in pronto soccorso. Centinaia di auto sono state danneggiate, con i carrozzieri presi d’assalto per le riparazioni. La perturbazione si è abbattuta nella tarda serata di martedì, lasciando danni alle colture agricole e strade ricoperte di ghiaccio. Le autorità stanno valutando i danni e le conseguenze sulla viabilità e sull’agricoltura locale.

Sessanta persone medicate in pronto soccorso, centinaia di auto danneggiate e agricoltura in ginocchio. Il giorno dopo la grandinata che ha colpito San Benedetto del Tronto emergono le conseguenze della supercella abbattutasi sulla Riviera delle Palme nella tarda serata di martedì. Una conta disastrosa, con il sindaco Nicola Mozzoni che si dice pronto a chiedere lo stato di emergenza per fronteggiare i danni provocati dalla grandine con chicchi arrivati a pesare fino a 127 grammi. Il maltempo, annunciato da un’ allerta arancione, ha colpito duramente intorno alle 21 sorprendendo non poche persone in strada. All’ ospedale Madonna del Soccorso si sono presentate circa 60 persone con ferite lacero contuse causate dai grossi chicchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grandinata a San Benedetto del Tronto: 60 feriti in pronto soccorso. Danni a centinaia di auto, carrozzieri presi d’assalto

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