Una forte grandinata ha colpito San Benedetto del Tronto, causando 60 feriti. La perturbazione si è abbattuta anche su Grottammare e sulle colline tra Acquaviva Picena e Ripatransone. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte. La zona è stata interessata da danni alle strutture e alle automobili. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e intervenendo sul territorio.

Una violenta grandinata si è abbattuta su San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Grottammare e sulle colline limitrofe, fra Acquaviva Picena e Ripatransone in particolare. Preceduta da una spettacolare tempesta di lampi e tuoni al largo del mare Adriatico, la grandine ha causato seri danni a molte autovetture, ma anche ai lucernari dei palazzi con l'acqua che è penetrata all'interno. Circa 60 persone hanno dovuto far ricorso alle cure mediche a seguito di ferite causate dalla grandinata lungo la costa della provincia di Ascoli Piceno. Il servizio emergenza dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ha medicato persone giunte prevalentemente in codice verde e azzurro per ferite lacero contuse causate dai grossi chicchi di grandine che li hanno sorpresi in strada. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La grandine colpisce anche San Benedetto del Tronto: 60 feriti

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