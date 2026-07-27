La gaffe di Tajani | Ridurre l’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro Ma l’aliquota del 35% non esiste più da gennaio

Notizia in breve

Un ministro ha proposto di ridurre l’aliquota Irpef dal 35 al 33% per redditi fino a 60mila euro, ma l’aliquota del 35% non è più in vigore da gennaio. La proposta è stata avanzata mentre si discute della prossima legge di Bilancio, che sarà l’ultima prima delle elezioni.