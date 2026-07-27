La gaffe di Tajani | Ridurre l’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro Ma l’aliquota del 35% non esiste più da gennaio
Un ministro ha proposto di ridurre l’aliquota Irpef dal 35 al 33% per redditi fino a 60mila euro, ma l’aliquota del 35% non è più in vigore da gennaio. La proposta è stata avanzata mentre si discute della prossima legge di Bilancio, che sarà l’ultima prima delle elezioni.
In piena trance agonistica in vista della prossima legge di Bilancio, l’ultima prima delle elezioni, Antonio Tajani rilancia la necessità di tagliare le tasse al “ceto medio” con redditi fino a 60mila euro. Ma, intervistato da Libero, incappa in un’incredibile gaffe che il quotidiano pubblica in prima pagina: il leader di Forza Italia indica ancora una volta tra le priorità fiscali del partito “la riduzione dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro “. Peccato che proprio il governo Meloni con l’ultima legge di Bilancio, in vigore da gennaio ma che il vicepremier pare non aver letto, abbia già ridotto la seconda aliquota al 33% per lo scaglione tra i 28mila e i 50mila euro, quello a cui prima si applicava il 35%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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