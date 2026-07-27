Il governo prevede di ridurre l’Irpef al 33% per redditi fino a 60 mila euro. La misura sarà inclusa nella prossima manovra finanziaria. Tajani ha confermato i numeri, dopo che anche il ministro dell’Economia aveva anticipato la proposta. La decisione riguarda le aliquote fiscali applicate a questa fascia di reddito. Nessun dettaglio su eventuali altre modifiche o sui tempi di attuazione.

Dopo i primi accenni da parte del ministro dell’Economia Giorgetti, anche il vicepremier Tajani ha confermato l’intenzione del Governo di ridurre le tasse ai redditi medio-alti nella prossima manovra finanziaria. L’obiettivo sarebbe agire sulla fascia tra 50mila e 60mila euro di reddito, riducendo l’Irpef dovuta di due punti. L’idea generale sarebbe però quella di abbassare la pressione fiscale, che negli ultimi anni è aumentata. Altri interventi potrebbero riguardare le tredicesime e le spese mediche. Il problema, però, rimane quello delle coperture, con il Governo che sta già faticando a trovare i fondi per contrastare gli aumenti del carburante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Taglio delle tasse ai redditi medio-alti, Tajani svela i numeri: “Irpef al 33% fino a 60mila euro”

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