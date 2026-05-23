Fisco Leo | sull’Irpef puntiamo alla seconda aliquota fino a 60mila euro

Da ilsole24ore.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha annunciato l’intenzione di aumentare a 60mila euro il limite dello scaglione della seconda aliquota Irpef, attualmente fissato a 50mila euro. L’obiettivo è ridurre l’imposizione fiscale per i redditi fino a questa soglia, mantenendo invariata l’aliquota del 33%. Nessuna modifica è prevista per le altre fasce di reddito. La misura dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi.

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L’obiettivo è fare un altro passo sulla riduzione dell’Irpef, portando lo scaglione della seconda aliquota Irpef (quella ora al 33%) da 50mila a 60mila euro di reddito. Naturalmente se le risorse disponibili per la prossima manovra lo permetteranno. Ma non solo perché il percorso del completamento della riforma fiscale vede ormai il traguardo: mancano all’appello il decreto correttivo Omnibus e il Codice tributario ma intanto sono 28 i decreti delegati già varati, di cui 24 in «Gazzetta Ufficiale». Restano in agenda modifiche che potranno essere fatte sempre e solo compatibilmente se ci saranno le risorse. Il riferimento è ai ritocchi sulla... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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