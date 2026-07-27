L’ambasciatore russo ha espresso un sostegno pro Pirlo, ma ha precisato che non vi è prova di una regia russa dietro la vicenda. Ha inoltre evidenziato che conoscere il proprio avversario permette di prevedere le opportunità che potrebbe tentare di sfruttare in determinate situazioni. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla guerra ibrida e sulla capacità di anticipare le mosse di altri attori in contesti di conflitto.

Era facile prevederlo. Non perché dietro il caso Pirlo ci fosse una regia russa, né perché Mosca avesse necessariamente creato questa vicenda. Ma perché conoscere il proprio avversario significa anche capire quali opportunità cercherà di sfruttare quando gli si presenteranno. Dopo che Andrea Pirlo è uscito dalla corsa per diventare il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana, l’ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov è intervenuto con una lettera aperta di solidarietà all’ex calciatore. L’ha chiamato «collega» giocando sul fatto di essere lui un diplomatico e Pirlo l’ambasciatore di una società russa, e ha aggiunto: «In un... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La facile previsione dell’ambasciatore russo pro Pirlo, la guerra ibrida, e noi

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