Caso Pirlo l' ambasciatore russo Paramonov | Cancellato in Italia dal suo stesso establishment come già successo a migliaia di atleti e artisti russi
L'ambasciatore russo ha scritto una lettera aperta rivolta a Pirlo, affermando che l'ex calciatore è stato cancellato in Italia dallo stesso ambiente che ha escluso migliaia di atleti e artisti russi. La dichiarazione ha suscitato reazioni politiche, con un rappresentante di un partito che ha commentato come questa affermazione possa chiudere la discussione sulla questione di un commissario tecnico pagato con fondi russi.
Paramonov scrive una lettera aperta a Pirlo. Calenda: «Con questa assurda dichiarazione possiamo chiudere la discussione assurda su un ct pagato con i soldi dei russi». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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