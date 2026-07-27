Notizia in breve

L'ambasciatore russo ha scritto una lettera aperta rivolta a Pirlo, affermando che l'ex calciatore è stato cancellato in Italia dallo stesso ambiente che ha escluso migliaia di atleti e artisti russi. La dichiarazione ha suscitato reazioni politiche, con un rappresentante di un partito che ha commentato come questa affermazione possa chiudere la discussione sulla questione di un commissario tecnico pagato con fondi russi.