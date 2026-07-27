La Corte costituzionale ha stabilito che collaborare con la Corte penale internazionale è un obbligo previsto dalla Costituzione. La sentenza, pubblicata il 23 luglio, si applica al caso Almasri e ha un impatto significativo sul dibattito legale e politico in corso. La decisione chiarisce che l’obbligo di cooperazione con la Cpi è sancito dalla legge fondamentale del Paese. La sentenza rappresenta un punto fermo in questa materia.

La sentenza del 23 luglio n. 1432026 della Corte costituzionale è destinata a incidere profondamente sul dibattito giuridico e politico aperto dal caso Almasri. La Consulta afferma un principio destinato ad andare oltre la giurisprudenza per tracciare anche un vincolo per i leader politici: la cooperazione con la Corte penale internazionale non costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del Governo, ma un obbligo della Repubblica che trova fondamento nello Statuto di Roma e negli articoli 11 e 117 della Costituzione. La pronuncia assume un rilievo che va ben oltre la vicenda italiana. Arriva infatti in una fase nella quale la Corte... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La Consulta mette una pietra tombale sul caso Almasri: cooperare con la Cpi è un obbligo costituzionale

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