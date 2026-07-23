L’ennesima, pesantissima, bocciatura per il Guardasigilli Carlo Nordio è arrivata ieri, stavolta dalla Corte costituzionale. Ed è una bocciatura pesante, perché, di fatto, sancisce che la legge invocata allora dal governo per difendere l’operato del ministro nel caso del generale libico Osama Njeem Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra e contro l’umanità, era costituzionalmente difettosa. E quel margine di discrezionalità, che consentì la “melina” del ministero, e soprattutto permise al generale ricercato di tornare in Libia su un aereo di Stato, secondo la Consulta, non poteva esistere. La Consulta cancella la discrezionalità del ministro sui tempi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Almasri, la Consulta boccia la legge invocata da Nordio per difendere il suo operato. D’ora in poi il ministro dovrà comunicare subito le richieste della Cpi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Almasri, la Consulta: “Il ministro della Giustizia dovrà trasmettere subito le richieste di cooperazione dell’Aja”La Corte costituzionale ha deciso che il ministero della Giustizia deve inviare senza ritardo al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di...

Caso Almasri, la Consulta chiede a Nordio di trasmettere alla Procura le richieste della CpiLa Corte Costituzionale ha richiesto al ministro della Giustizia di trasmettere alla Procura le richieste della Corte penale internazionale nel caso...

Temi più discussi: Ministero Giustizia deve subito trasmettere a Corte appello richieste Cpi; Per Giorgia Meloni c’è violenza solo nelle manifestazioni, ma non nella morte di Fakir; Suicidio assistito, dopo Toscana e Sardegna anche l'Emilia-Romagna avrà una legge: il 23 luglio l'ok finale.

Caso Almasri, la Consulta cancella il silenzio-veto: le richieste dell’Aja vanno subito inviate alla Procura | Dopo il caso del torturatore libico Almasri, la Consulta cancella il silenzio-veto del Governo sulle estradizioni dell’Aja reddit

( Altra 'sberla' sul caso #AlMasri ) Stop al veto ombra sulla giustizia internazionale: la Consulta smonta la linea Nordio sul caso Almasri La Corte costituzionale accoglie il ricorso dei giudici di Roma nato dal caso Almasri: il Guardasigilli ha l'obbligo di trasm x.com

Caso Almasri, la Consulta chiede a Nordio di trasmettere alla Procura le richieste della CpiNasce dal caso Almasri la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ridefinisce i rapporti tra il ministro della Giustizia e la Corte penale internazionale. lapresse.it

Caso Almasri, la Consulta cancella il silenzio-veto: le richieste dell’Aja vanno subito inviate alla ProcuraDopo il caso del torturatore libico Almasri, la Consulta cancella il silenzio-veto del Governo sulle estradizioni dell'Aja: d'ora in avanti ... fanpage.it