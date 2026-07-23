Caso Almasri la Consulta chiede a Nordio di trasmettere alla Procura le richieste della Cpi
La Corte Costituzionale ha richiesto al ministro della Giustizia di trasmettere alla Procura le richieste della Corte penale internazionale nel caso Almasri. La decisione nasce dalla controversia legata a questo episodio e ridefinisce i rapporti tra il ministro e la Corte penale internazionale. La pronuncia stabilisce che le richieste della CPI devono essere comunicate alle autorità giudiziarie italiane, coinvolgendo direttamente il ministero competente.
Nasce dal caso Almasri la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ridefinisce i rapporti tra il ministro della Giustizia e la Corte penale internazionale. Con la sentenza n. 143, depositata oggi, la Consulta ha stabilito che il Guardasigilli deve trasmettere immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma le richieste di cooperazione provenienti dalla Corte dell’Aja, salvo motivare senza ritardo un eventuale diniego fondato esclusivamente sulla tutela di principi costituzionali preminenti. La decisione arriva dopo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla quarta sezione penale della Corte d’Appello di Roma nell’ambito del procedimento scaturito dalla vicenda che ha coinvolto il generale libico Osama Almasri, destinatario di un mandato di arresto della Corte penale internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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