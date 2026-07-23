caso almasri la consulta chiede a nordio di trasmettere alla procura le richieste della cpi

Notizia in breve

La Corte Costituzionale ha richiesto al ministro della Giustizia di trasmettere alla Procura le richieste della Corte penale internazionale nel caso Almasri. La decisione nasce dalla controversia legata a questo episodio e ridefinisce i rapporti tra il ministro e la Corte penale internazionale. La pronuncia stabilisce che le richieste della CPI devono essere comunicate alle autorità giudiziarie italiane, coinvolgendo direttamente il ministero competente.