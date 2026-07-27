La ballerina annuncia di aspettare il suo secondo figlio e posta un video su Instagram in cui il figlio maggiore bacia il pancione. Ha 39 anni e lavora come insegnante di danza in un programma televisivo. Non sono stati comunicati dettagli sul suo possibile ritorno al lavoro per la prossima edizione dello show.

A lessandra Tripoli aspetta il suo secondo figlio. La maestra di Ballando con le Stelle, 39 anni ha dato l’annuncio su Instagram con un video in cui il primogenito Liam, 5 anni, bacia il pancione della madre davanti al marito Luca Urso. A corredo delle immagini, una frase sola: « La nostra felicità ha un battito in più ». Gravidanza, perché il ballo stimola e facilita il parto. guarda le foto L’annuncio di Alessandra Tripoli con il bacio del figlio Liam. Nel video, Alessandra indossa un abito azzurro aderente che segna le forme della maternità, sullo sfondo del verde di un prato, mentre le mani sue e di Luca si intrecciano sopra la testa del piccolo Liam. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La ballerina diventerà di nuovo mamma. Ma riuscirà ancora a lavorare alla prossima edizione di "Ballando con le Stelle"?

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