È la fine di un' era per Ballando con le stelle Tutte le novità e i misteri in vista della prossima edizione

L ’edizione 2026 di Ballando con le stelle si preannuncia come una delle più rivoluzionarie di sempre, tra addii storici e veti inaspettati. A tracciare la rotta di questo radicale rinnovamento è stata la padrona di casa, Milly Carlucci, il 3 giugno, parlando direttamente dal Ministero della Cultura a margine della presentazione del suo prossimo show Campioni del mondo. Italia loves Unesco. Davanti ai giornalisti, la conduttrice ha affrontato a viso aperto il terremoto mediatico che sta infiammando il web, ufficializzando l’uscita di scena di Selvaggia Lucarelli dopo dieci anni e annunciando regole rigidissime per i concorrenti. Un intervento strategico con cui la signora del sabato sera di Rai 1 ha voluto blindare l’identità del programma prima dell’estate, spegnendo il fanta-gossip e rimettendo al centro la freschezza dello show. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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È FINITA CON MILLY CARLUCCI Selvaggia Lucarelli vuota il sacco la verità sull'addio

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