Milly Carlucci bussa ancora alla porta di Chiara Ferragni per Ballando con le stelle ma la risposta è sempre la stessa

Milly Carlucci ha nuovamente contattato Chiara Ferragni per partecipare a Ballando con le stelle, ma la risposta rimane negativa. La possibilità di vedere l'influencer nel cast del programma si riduce di giorno in giorno. La conduttrice non ha ancora rinunciato, anche se le possibilità di un accordo si fanno sempre più scarse. La decisione finale sulla partecipazione di Ferragni non è stata ancora comunicata.

Non si sarebbe ancora persa d’animo, Milly Carlucci, ma la partecipazione di Chiara Ferragni al prossimo Ballando con le stelle è quasi tramontata. L’imprenditrice avrebbe rifiutato ancora di unirsi al cast dello show di Rai1. Come rivela il settimanale Chi nella rubrica curata da Giuseppe Candela, Ferragni ha respinto l’offerta, seppur con cortesia. L’influencer sarebbe infatti concentrata su altri progetti professionali che considera prioritari rispetto alla partecipazione al dancing show del sabato sera. Tra questi, una docuserie su Netflix dedicata alla sua vita e alla sua attività imprenditoriale. Già lo scorso anno Milly Carlucci aveva dichiarato di aver chiamato Ferragni ottenendo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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