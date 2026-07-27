Ieri nel Mar Caspio, durante un'operazione militare, le forze ucraine hanno colpito diverse navi che transitavano in quelle acque. Tra le imbarcazioni colpite c’è anche un mercantile iraniano. L’attacco ha coinvolto navi in transito nel bacino del Mar Caspio, segnando un episodio diretto tra le dinamiche dei conflitti in corso. Nessuna informazione su eventuali danni o vittime è stata resa nota.

Le dinamiche dei due principali conflitti attualmente in corso si sono incontrate ieri nel bacino del Mar Caspio, quando all’interno di un’operazione militare condotta dalle forze ucraine sono state colpite alcune navi che transitavano in quelle acque, compreso un mercantile iraniano. Su quest’ultimo, secondo le autorità della Repubblica islamica, un’esplosione avrebbe provocato la morte di un marinaio e il ferimento di almeno un altro membro dell’equipaggio. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato il successo dell’operazione, sostenendo che essa abbia colpito infrastrutture logistiche utilizzate per il trasferimento di materiale militare legato all’Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Kyiv porta la guerra nel Caspio. E lo fa attaccando l’Iran

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