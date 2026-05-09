Sul fronte internazionale, si intensificano le notizie riguardo all’Iran: un articolo del New York Times segnala forniture militari dalla Russia a Teheran attraverso il Mar Caspio. Nel frattempo, circolano voci non confermate su un possibile cambio di atteggiamento da parte di un ex presidente degli Stati Uniti, che avrebbe espresso stanchezza verso i conflitti armati. Nelle acque del Golfo, una chiazza di petrolio si sta espandendo vicino all’isola di Kharg, un punto strategico per l’export di greggio iraniano.

Guerra nel Golfo. Una chiazza di petrolio si sta espandendo al largo dell’isola iraniana di Kharg, importante terminale per l’esportazione di greggio. Secondo il New York Times e immagini satellitari, la macchia copriva già oltre 52 km² e si stava dirigendo verso sud, in direzione delle acque saudite. Non è ancora nota la causa dello sversamento.Nel frattempo, Donald Trump ha dichiarato di attendere a breve una risposta da Teheran sulla proposta americana. Il presidente americano desidera chiudere rapidamente il conflitto con l’Iran per evitare di restare impantanato in Medio Oriente e per non compromettere il vertice della prossima settimana in Cina.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, la diretta. Nyt: "Forniture militari dalla Russia a Teheran dal Mar Caspio". Trump, rumors: "Stanco della guerra"

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Trump accetta la tregua di due settimane: stop agli attacchi, Teheran riapre Hormuz

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