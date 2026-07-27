KuPS-Sabah | la prova di forza dei finlandesi nel ritorno di Champions

La VARE Areena di Kuopio ospita la sfida di ritorno tra KuPS e Sabah, valida per il secondo turno di qualificazione alla UEFA Champions League 202627. Il KuPS deve recuperare un gol di svantaggio ottenuto nella partita d’andata. La squadra finlandese si prepara a questa partita con l’obiettivo di rimontare e passare il turno. La gara si svolge in un clima di attesa e tensione, con il pubblico pronto a sostenere la propria squadra.

L’angolo della partita. La VARE Areena di Kuopio si prepara a ospitare una sfida di grande importanza per il KuPS, chiamato a rimontare un gol nella gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla UEFA Champions League 202627 contro il Sabah. I campioni finlandesi, dopo aver faticato nell’andata, devono dimostrare forza e determinazione per mantenere vive le speranze di qualificazione. La recente vittoria per 3-1 in Veikkausliiga contro il VPS ha ridato entusiasmo all’ambiente, ma persiste l’incertezza riguardo al rendimento casalingo, dove il KuPS ha conquistato solo due vittorie nelle ultime cinque sfide. La chiave tattica del match. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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