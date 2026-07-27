Klimt gratis a Roma | dove vedere uno dei suoi capolavori senza pagare il biglietto

A Roma, un dipinto di Gustav Klimt è visibile gratuitamente in una mostra aperta al pubblico. L’opera, uno dei capolavori dell’artista viennese, è esposta senza bisogno di pagare il biglietto e rimarrà accessibile per alcune settimane. La mostra permette di avvicinarsi al quadro senza costi, offrendo l’opportunità di ammirare un’opera di grande rilievo dell’artista.

A Roma è possibile vedere da vicino uno dei dipinti più celebri di Gustav Klimt, totalmente gratis e senza acquistare alcun biglietto. Per alcune settimane, infatti, un capolavoro dell’artista viennese si trasforma nel protagonista d’eccezione di un percorso espositivo accessibile a tutti. Un’occasione rara per lasciarsi conquistare da forme, simboli e colori che hanno segnato la storia dell’arte del Novecento. Non ci resta che scoprire insieme dove ammirarlo e fino a quando sarà esposto. “Le tre età” arriva a Palazzo Bonaparte: puoi ammirare Klimt gratis a Roma fino al 23 agosto. Il dipinto è Le tre età, realizzato da Klimt nel 1905 e conservato alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

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