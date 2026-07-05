Brasile-Norvegia streaming e diretta tv | dove vedere gratis il match dei Mondiali

Brasile e Norvegia si affrontano negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, 28 anni dopo il loro ultimo confronto in questa fase. La partita si può seguire in diretta tv e streaming, con indicazioni su come e dove vederla gratuitamente. La sfida rappresenta uno dei momenti principali della giornata di calcio internazionale, con gli spettatori pronti a seguire l’evento in diverse piattaforme.

Brasile-Norvegia è uno dei match clou degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Eccovi tutte le indicazioni su dove vederlo in tv e in streaming Ventotto anni dopo Brasile e Norvegia si ritrovano contro ai Mondiali. Era il 1998, nell’edizione che si è disputata in Francia, quando le due nazionali erano inserite nel girone A e si affrontarono all’ultima giornata. Con il Brasile già qualificato, la Norvegia vinse in rimonta 2-1 conquistando il secondo posto utile per gli ottavi e vanificando, al contempo, il successo del Marocco contro la Scozia. – calciomercato.it (foto Ansa) Oggi, a New York alle 22 ora italiana, sarà una sfida da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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