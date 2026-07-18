Finale Mondiali 2026 a Roma | dove vedere Spagna-Argentina sui maxischermo gratis il 19 luglio

Domenica 19 luglio alle 21:00, la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina si potrà seguire gratuitamente sui maxischermo all'aperto in diversi punti della città. La Capitale si prepara a ospitare tifosi e appassionati che si riuniranno per seguire la partita. Numerosi schermi saranno installati in varie zone, offrendo un’occasione per vivere l’evento collettivamente. La serata rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva.

La Capitale si prepara a vivere una delle serate sportive più attese dell’estate. Domenica 19 luglio alle ore 21:00 si gioca la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina e Roma si trasformerà in un grande punto di ritrovo per tifosi e appassionati grazie ai numerosi maxischermo all’aperto allestiti in tutta la città. L’iniziativa permetterà a romani e turisti di seguire gratuitamente l’ultimo atto del torneo in compagnia, vivendo l’atmosfera delle grandi occasioni tra cori, bandiere e tanta voglia di calcio. Dove vedere Spagna-Argentina sui maxischermi gratis a Roma. Per la finale dei Mondiali saranno allestiti diversi maxischermi a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Funweek.it

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