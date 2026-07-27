Le sale del Kilowatt Festival, alla sua ventiquattresima edizione, sono state completamente prenotate, segnando un record di sold-out. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale CapoTraveKilowatt, si svolge ad Arezzo e si tiene dal 27 luglio 2026. Questa edizione ha visto il tutto esaurito per la prima volta, attirando un pubblico numeroso e confermando il crescente interesse per la manifestazione.

Arezzo, 27 luglio 2026 – Come mai prima d'ora, per questa ventiquattresima edizione le sale di Kilowatt Festival – organizzato e promosso dall’Associazione culturale CapoTraveKilowatt – hanno registrato il tutto esaurito. Con circa 15.000 presenze complessive agli eventi e 6.981 biglietti venduti, tra il 17 e il 25 luglio scorso a Sansepolcro si è scatenata una vera e propria caccia al biglietto per assistere alle 77 repliche dei 69 spettacoli in programma (di cui 26 in prima o anteprima nazionale), con sale piene al limite della capienza e un pubblico intergenerazionale vitale e partecipe. Come gli altri anni, e ancora di più, il Festival ha creato un indotto economico positivo per il territorio con oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kilowatt 2026: un'edizione sold-out

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Kilowatt Festival 2026 il programma

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