ultime due giornate per la ventiquattresima edizione di kilowatt festival

Venerdì 24 e sabato 25 luglio si svolgono le ultime due giornate della ventiquattresima edizione di Kilowatt Festival, a Sansepolcro. L’evento, promosso dall’Associazione culturale CapoTraveKilowatt, prevede spettacoli di teatro e danza distribuiti in vari punti della città. Inoltre, sono in programma momenti di convivialità e musica nei Giardini di Piero della Francesca. La manifestazione si conclude con queste due giornate di attività e intrattenimento.

Arezzo, 23 luglio 2026 – , organizzato e promosso dall’Associazione culturale CapoTraveKilowatt: venerdì24 e sabato 25 luglio, a Sansepolcro, spettacoli di teatro e danza diffusi in città e convivialità e musica ai Giardini di Piero della Francesca. Doppio appuntamento con il teatro, venerdì 24 luglio: alle ore 17:00, l’Auditorium diSanta Chiara ospita la prima assoluta di Rigetto dell’attore, autore e regista DinoLopardo, già finalista al Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2025 come migliorautore di novità italiana; in scena due talentuose e apprezzate attrici, quali AngelaCiaburri e Claudia Marsicano nei panni di due sorelle, una bulimica, l’altraaffamata d’amore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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