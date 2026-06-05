Kilowatt Festival 2026 | così la 24esima edizione
Il Kilowatt Festival 2026 si svolgerà con 51 spettacoli, tra cui 26 anteprime, prime nazionali e prime assolute. La 24esima edizione sarà inaugurata da Eugenio Barba e Julia Varley, rappresentanti dell’Odin Teatret e riconosciuti come figure di rilievo nel teatro europeo da oltre 50 anni.
51 gli spettacoli in cartellone di cui 26 tra anteprime, prime nazionali e prime assolute. A inaugurare l’edizione saranno Eugenio Barba e Julia Varley, anime dell’Odin Teatret e maestri del teatro europeo da oltre 50 anni. Dal 17 al 19 luglio, il Festival dedica loro tre giornate speciali tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
FESTIVAL DELLA NUOVA UMANITÀ, 24esima edizioneIl Festival della Nuova Umanità torna quest'anno con la sua ventiquattresima edizione, offrendo due giornate dedicate al benessere, all'informazione...
Leggi anche: Sangiovese Festival: così l'edizione 2026