Kilowatt Festival 2026 | così la 24esima edizione

Da arezzonotizie.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Kilowatt Festival 2026 si svolgerà con 51 spettacoli, tra cui 26 anteprime, prime nazionali e prime assolute. La 24esima edizione sarà inaugurata da Eugenio Barba e Julia Varley, rappresentanti dell’Odin Teatret e riconosciuti come figure di rilievo nel teatro europeo da oltre 50 anni.

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51 gli spettacoli in cartellone di cui 26 tra anteprime, prime nazionali e prime assolute. A inaugurare l’edizione saranno Eugenio Barba e Julia Varley, anime dell’Odin Teatret e maestri del teatro europeo da oltre 50 anni. Dal 17 al 19 luglio, il Festival dedica loro tre giornate speciali tra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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