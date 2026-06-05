Kilowatt Festival 2026 | così la 24esima edizione

Notizia in breve

Il Kilowatt Festival 2026 si svolgerà con 51 spettacoli, tra cui 26 anteprime, prime nazionali e prime assolute. La 24esima edizione sarà inaugurata da Eugenio Barba e Julia Varley, rappresentanti dell’Odin Teatret e riconosciuti come figure di rilievo nel teatro europeo da oltre 50 anni.