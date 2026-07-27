Il filmato, già visto da oltre sei milioni di persone, mostra le immagini di un missile che colpisce una nave militare iraniana, accompagnate dalla scritta «Iran has been warned» («L'Iran è stato avvertito»). In sottofondo risuonano le note del successo del 2010 di Katy Perry, diventato negli anni un simbolo di riscatto personale. La cantante, su X, ha scritto: «Sono profondamente sconvolta e arrabbiata nel vedere Firework usata come colonna sonora di immagini di attacchi militari sull'account TikTok della Casa Bianca. Non ho mai approvato questo utilizzo, nessuno mi ha chiesto il permesso e non lo condivido in alcun modo».... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Katy Perry contro Trump, che ha usato la sua canzone per un video di raid militari: «La mia musica serve a unire le persone, non a celebrare la guerra»

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Katy Perry slams Trump over unauthorised Firework use | 7NEWS

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Temi più discussi: Katy Perry contro Trump che usa la sua canzone: Firework non è la colonna sonora della guerra; Trump non usi la mia musica per celebrare la guerra, sono profondamente sconvolta e arrabbiata. Non ho approvato questa scelta e non condivido: Katy Perry furiosa; Katy Perry contro Trump: Non utilizzare le mie canzoni per celebrare la guerra; Katy Perry attacca Trump per l’utilizzo del brano Fireworks: La mia musica non celebra la guerra.

persino katy perry che ha votato i repubblicani ha uno standard morale più alto della bionda che era in prima fila contro trump e adesso preferisce stare zitta x.com

Katy Perry parla contro la Casa Bianca per aver usato la sua canzone Firework reddit

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