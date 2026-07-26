Katy Perry ha dichiarato di essere sconvolta e arrabbiata per l'uso non autorizzato della sua musica da parte di un account ufficiale della Casa Bianca, che ha pubblicato un video con immagini di operazioni militari e esplosioni accompagnate dal brano “Firework”. La cantante ha precisato di non aver approvato questa scelta e di non condividerla. Il video, montato a ritmo del ritornello “boom, boom, boom”, è stato condiviso sui social ufficiali del governo.

Il profilo TikTok ufficiale della Casa Bianca ha pubblicato un video contenente immagini di operazioni militari ed esplosioni montate a ritmo del celebre ritornello “boom, boom, boom” della hit “ Firework “. Il filmato, diffuso dall’amministrazione di Donald Trump e accompagnato dalla didascalia “L’Iran è stato avvertito”, ha provocato la reazione immediata di Katy Perry, che ha rivendicato la totale assenza di autorizzazioni per lo sfruttamento del pezzo. Attraverso un post pubblicato sulla piattaforma X, la cantante ha preso nettamente le distanze dall’operazione di comunicazione politica e militare, esprimendo il proprio dissenso. “Sono profondamente sconvolta e arrabbiata nel vedere ‘Firework’ usata sull’account TikTok della Casa Bianca come colonna sonora per filmati di attacchi militari”, ha scritto l’artista statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Trump non usi la mia musica per celebrare la guerra, sono profondamente sconvolta e arrabbiata. Non ho approvato questa scelta e non condivido”: Katy Perry furiosa

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