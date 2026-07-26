Donald Trump nel mirino di Katy Perry. La nota cantante ha attaccato il presidente degli Stati Uniti per aver usato una sua canzone in video diffuso su TikTok dall’account ufficiale della Casa Bianca. Nel video si vedono operazioni militari montate sul brano della popstar che, con un post su X, ha subito voluto prendere le distanze dalla vicenda, spiegando di essere “sconvolta e arrabbiata” e ribadendo di non aver concesso l’autorizzazione a utilizzare il suo brano. Katy Perry attacca Donald Trump, il motivo Katy Perry contro la Casa Bianca. Con un post pubblicato su X, la cantante si è scagliata contro l’amministrazione Trump rea di aver usato, senza autorizzazione, un suo brano in un filmato condiviso sui social inneggiante alla guerra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Katy Perry "sconvolta" da Trump che ha usato la sua canzone "Firework" per celebrare la guerra contro l'Iran

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Trump non usi la mia musica per celebrare la guerra, sono profondamente sconvolta e arrabbiata. Non ho approvato questa scelta e non condivido: Katy Perry furiosa - Il Fatto Quotidiano ilfattoquotidiano.it/2026/07/26/tru… x.com

Katy Perry 'profondamente sconvolta' per l'uso della sua canzone da parte della Casa Bianca nel TikTok sul bombardamento in Iran reddit