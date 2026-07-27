Karyna Shuliak ex fidanzata di Epstein destinataria di 100 milioni di dollari gioielli e case di lusso dagli Usa a Parigi

Da ilfattoquotidiano.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'indagine ha rivelato che una donna, ex fidanzata di Epstein, ha ricevuto negli Stati Uniti e a Parigi beni per un valore totale di circa 100 milioni di dollari, tra cui gioielli e immobili di lusso. È stata l’ultima persona chiamata da Epstein prima della sua morte in carcere nel 2019. Tra i beni ereditati figura un diamante da 33 carati. La donna avrebbe avuto un ruolo nelle comunicazioni di Epstein prima del suo decesso.

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È l’ultima persona che Epstein ha chiamato prima di togliersi la vita in carcere nel 2019 e potrebbe ereditare fino a 100 milioni di dollari dei suoi lasciti, incluso un diamante da 33 carati. Karyna Shuliak, dentista di 37 anni di origini bielorusse nonché ultima fidanzata del finanziere, è al centro di un lungo articolo del New York Times, che ricostruisce i rapporti tra i due anche sulla base dei documenti desecretati dal Dipartimento di Stato Usa, che hanno messo a nudo sotto gli occhi di tutti la loro relazione. Sono stati insieme per otto anni: si sono incontrati quando la ragazza ne aveva 21 ed era da pochi mesi arrivata a New York.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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