WIRobotics ottiene un finanziamento Serie B di circa 100 miliardi di KRW 68 milioni di dollari

Da corrieretoscano.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

WIRobotics ha ricevuto un finanziamento di circa 100 miliardi di won sudcoreani, equivalenti a circa 68 milioni di dollari, destinato a sostenere la crescita e lo sviluppo delle sue tecnologie. La somma, ottenuta attraverso un investimento di serie B, sarà impiegata principalmente nella ricerca e nel miglioramento delle robot umanoidi. La società ha annunciato questa acquisizione come un passo importante per accelerare i progressi nel settore della robotica e espandere le proprie capacità tecniche nel prossimo futuro.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Accelerazione dello sviluppo della robotica umanoide e dell’IA fisica  SEOUL, Corea del Sud, 15 maggio 2026 PRNewswire — WIRobotics, azienda leader nel settore della robotica (Co-CEO Yeonbaek Lee e Yongjae Kim) ha annunciato di aver completato il round di finanziamento di Serie B del valore di 95 miliardi di KRW (circa 68 milioni di dollari). L’investimento giunge a circa due anni dal round di finanziamento Serie A di 13 miliardi di KRW ottenuto dalla società a marzo 2024 e conferma la crescente fiducia nelle tecnologie robotiche di nuova generazione di WIRobotics e nel loro potenziale di commercializzazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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