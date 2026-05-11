Ucraina indagato l’ex n2 di Zelensky | Riciclaggio di 9 milioni di dollari in un resort con 4 mega ville extra-lusso

Un ex alto funzionario dell’ufficio presidenziale ucraino è stato messo sotto indagine per un sospetto di riciclaggio di circa 9 milioni di dollari. Secondo le autorità, i fondi sarebbero stati investiti in un complesso immobiliare vicino alla capitale, composto da quattro ville di lusso. La vicenda riguarda un progetto di residenza esclusiva, con dettagli ancora da chiarire nelle indagini in corso.

Andriy Yermak, ex capo dell’ufficio presidenziale di Volodymyr Zelensky, è indagato in un inchiesta su un presunto riciclaggio di circa 9 milioni di dollari in un progetto immobiliare di extra-lusso vicino a Kiev. Lo hanno confermato l’Ufficio nazionale ( Nabu ) e la Procura specializzata anti-corruzione ( Sapo ), che ipotizzano l’esistenza di sistema utilizzato per investire denaro di origine illecita in 4 ville da mille metri quadrati l’una occultandone i veri proprietari. Tutto ruota ancora una volta intorno a Oleksiy Chernishov, personaggio molto vicino a Zelensky: nel 2018 l’ex vice primo ministro, che nelle intercettazioni dell’inchiesta “ Midas ” compare con il nickname di “Che Guevara”, risulta azionista della società a responsabilità limitata Bloom Development.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, indagato l’ex n.2 di Zelensky: “Riciclaggio di 9 milioni di dollari in un resort con 4 mega ville extra-lusso”

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