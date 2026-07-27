Juventus ore decisive per Kolo Muani | l' offerta e la trattativa con il PSG

Da sportmediaset.mediaset.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le trattative tra la Juventus e il Paris Saint-Germain sono in fase avanzata per il trasferimento di Randal Kolo Muani. La dirigenza juventina ha presentato un’offerta e attende ora una risposta dal club francese. La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore, determinando il futuro dell’attaccante. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato ufficialmente riguardo alla cifra proposta o alle condizioni dell’operazione. La situazione resta in attesa di sviluppi definitivi.

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Sono ore decisive per il futuro di Randal Kolo Muani alla Juventus, con la dirigenza bianconera in attesa della risposta definitiva del Paris Saint-Germain. Dopo un lungo lavoro diplomatico per ricucire i rapporti con il club francese, l'obiettivo della Continassa è regalare il rinforzo offensivo a Spalletti prima della partenza per la tournée in Asia (Hong Kong e Perth)., La proposta formulata dai bianconeri poggia su un'offerta complessiva da 40 milioni di euro più bonus, valutando anche l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, oppure su una formula in prestito oneroso con diritto di riscatto e obbligo condizionato alla qualificazione a una competizione europea. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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