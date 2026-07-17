La Juventus ha presentato una nuova offerta per il giocatore del PSG, Kolo Muani, e ha dato un ultimatum al club francese. Nel frattempo, il club sta continuando a negoziare con il Parma per il trasferimento di Mateo Pellegrino. La società sta cercando di accelerare le trattative per entrambi i giocatori, con l’obiettivo di chiudere le operazioni nel breve termine. Non sono stati resi noti dettagli specifici delle offerte o delle tempistiche.

di Luca Fiore La Juventus è pronta al rilancio decisivo per Kolo Muani del PSG mentre prosegue il dialogo positivo per Mateo Pellegrino del Parma. Archiviati i recenti blitz sul mercato, l’attenzione si sposta inevitabilmente sul reparto offensivo, con l’obiettivo primario di consegnare due nuovi attaccanti a Luciano Spalletti prima della partenza per la tournée tra Asia e Oceania. La dirigenza lavora in modo serrato per chiudere in tempi brevi le complesse operazioni necessarie e completare l’organico che scenderà in campo. I profili in cima alla lista sono stati ben definiti in queste ore: Randal Kolo Muani e Mateo Pellegrino. Il focus principale è ora rivolto verso Parigi, dove si cerca di sbloccare una trattativa cruciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Intesa raggiunta con Pellegrino e nuova offerta per Kolo Muani: ultimatum della Juventus al Psg. I dettagli

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