Calciomercato Juventus nuova offerta per Kolo Muani | il PSG prende tempo

Il Paris Saint-Germain ha ritardato una risposta a una nuova offerta della Juventus per Kolo Muani. La trattativa tra le due squadre è ancora in fase di stallo, mentre il club torinese continua a monitorare anche altre piste. In campo di mercato, la Juventus sta considerando anche il rinnovo con alcuni giocatori e si sta muovendo su più fronti, tra cui il possibile ritorno di Vlahovic e un contatto con l’Aston Villa per il portiere Dibu Martínez.

Il mercato estivo della Juventus è alla ricerca di una svolta: molti nomi al tavolo delle trattative, ma ancora poche certezze. Il club torinese, comunque, sta provando a lavorare su più fronti: dalla riapertura del dossier su Vlahovi?, all’affare con l’Aston Villa per il Dibu Martínez. Nonostante questo, la priorità della dirigenza bianconera resta ancora Kolo Muani. L’attaccante ha già dato la piena disponibilità a tornare a vestire la maglia della Vecchia Signora, con cui avrebbe già un accordo sulla base di 5 milioni di euro fino al 2031. La difficoltà della trattativa. Il nodo principale continua, però, ad essere la richiesta economica del club francese. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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Calciomercato Juventus, Kolo Muani vicinissimo

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