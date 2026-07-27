La Juventus ha annunciato il rinnovo di contratto di Massimo Brambilla come allenatore della squadra di seconda categoria fino al 2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui termini. Brambilla continuerà a guidare la formazione nelle prossime stagioni, confermando la sua posizione all’interno del settore tecnico della società. La firma del nuovo accordo rappresenta una conferma della volontà di proseguire con il progetto di sviluppo del settore giovanile.

del tecnico della Seconda Squadra. Massimo Brambilla ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus come allenatore della Next Gen: il tecnico ha firmato al 2028. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – « Ancora insieme, verso nuovi traguardi. La storia tra la Juventus e Massimo Brambilla prosegue: è ufficiale il rinnovo di contratto del tecnico lombardo, che rimarrà alla guida della Next Gen fino al 30 giugno 2028. Una firma che conferma la totale sintonia tra il Club e l’allenatore, diventato ormai un pilastro nel progetto di crescita dei giovani talenti bianconeri. I numeri, d’altronde, parlano da soli:... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, ufficiale il rinnovo di Brambilla al 2028: comunicato e dichiarazioni

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