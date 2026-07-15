Il club ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Konate, che si unisce alla Juventus Next Gen. Si tratta del secondo acquisto in attacco durante questa finestra di mercato. La società ha pubblicato un comunicato con tutte le informazioni relative alla trattativa e ai termini dell’accordo. Konate arriva con l’obiettivo di rafforzare la rosa e contribuire alle sfide della squadra nella prossima stagione.

di Marco Baridon Konate Juventus Next Gen: il club bianconero ha ufficializzato il secondo colpo di calciomercato dell’estate. Il comunicato e tutti i dettagli. L’anticipazione di qualche giorno fa di è diventata realtà: Ismael Konate è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. Secondo colpo in attacco dopo Okolo, con l’attaccante che arriva a titolo definitivo dall’Empoli. Questo il comunicato ufficiale del club. COMUNICATO – «Nuovo rinforzo per la rosa della Juventus Next Gen, che si assicura le prestazioni di Ismael Konate: è ufficiale il raggiungimento dell’accordo che legherà il giovane calciatore al Club bianconero fino al 30 giugno 2029. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Konate Juventus Next Gen, ora è ufficiale! Secondo colpo per l’attacco di Brambilla, il comunicato e tutti i dettagli

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Visite mediche per Ismael #Konate con la #Juventus L’attaccante classe 2006 arriva a titolo definitivo dall’ #Empoli e verrà aggregato alla Next Gen di Brambilla È il secondo colpo della Seconda squadra bianconera dopo Okolo @BaridonMa x.com

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