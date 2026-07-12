Juventus Women è ufficiale l’arrivo di Khelifi | comunicato e prime dichiarazioni

Da juventusnews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus Women ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Lea Khelifi, che ha firmato un contratto fino al 2028. La trequartista francese ha lasciato il suo precedente club e si è unita alla squadra femminile. L’annuncio è stato confermato con un comunicato ufficiale e le prime dichiarazioni della calciatrice. La firma rappresenta un nuovo passo nella rosa della squadra, che ha aggiunto un talento internazionale al proprio organico.

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della trequartista francese. Ora è anche ufficiale, confermata la nostra anticipazione esclusiva: Lea Khelifi è una nuova giocatrice della Juventus Women, con cui ha firmato fino al 2028. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – Lea Khelifi è una nuova giocatrice della Juventus Women e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Centrocampista francese, nata a Strasburgo il 12 maggio 1999, Léa Khelifi approda a Torino dopo l’ultima stagione disputata con il Nantes, dove nell’ultima stagione si è distinta per continuità e incisività mettendo a segno otto reti. Nel corso della sua carriera Khelifi ha maturato una significativa esperienza nel calcio francese, vestendo le maglie di Metz, Paris Saint-Germain, Digione, Montpellier e Nantes. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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