La rosa della Juventus conta otto centrocampisti, ma il reparto risulta molto affollato e poco affidabile. La società ha puntato su portiere e centravanti come obiettivi principali, lasciando il mercato bloccato. La situazione crea incertezze in vista della prossima stagione, mentre le scelte di formazione restano difficili da definire. La mancanza di certezze nel centrocampo si riflette sulle strategie di rafforzamento e sulla pianificazione futura.

Al centro(campo) del problema. Nella Juve che ha individuato nel portiere e nel centravanti gli obiettivi prioritari per rinforzare la rosa di Spalletti c'è un reparto affollatissimo, ma che, per motivi diversi, fornisce pochissime certezze in vista della prossima stagione. Tra acciacchi, condizione e personalità, è in mezzo al campo che i bianconeri sembrano palesare le lacune maggiori. E il mercato è bloccato dall'impossibilità di cedere gli esuberi. A conti fatti, l'allenatore juventino, al momento, può contare su due sole sicurezze: Manuel Locatelli e Weston McKennie. Il capitano, fresco di rinnovo fino al 2023 con... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il vuoto nel mezzo: otto centrocampisti, tanti dubbi e mercato bloccato

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