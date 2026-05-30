La società di calcio ha sospeso tutte le attività di mercato e i rinnovi contrattuali a causa di un vuoto di potere interno. La sede di via Aldo Rossi è chiusa e inaccessibile a agenti e club rivali. La crisi societaria ha bloccato ogni trattativa e aggiornamento sulla rosa, lasciando in stand-by le operazioni di mercato e le pratiche relative ai contratti dei giocatori. La situazione impedisce ogni sviluppo sulla squadra e sulle strategie per la prossima stagione.

Il terremoto societario che ha travolto il Milan nelle ultime ore sta producendo i primi, pesantissimi effetti collaterali sulla programmazione della nuova stagione, trasformando la sede di via Aldo Rossi in un fortino irraggiungibile per agenti e club rivali. In questo momento a Milano regna un vuoto di potere assoluto. Chiunque si metta in contatto con la società rossonera per imbastire una trattativa o chiedere informazioni su un calciatore si scontra con una realtà paradossale: manca fisicamente un referente con cui parlare. L’azzeramento totale dei quadri operativi ha cancellato in un colpo solo le figure dell’amministratore delegato, del direttore sportivo e del direttore tecnico, lasciando l’intera area sportiva senza una guida ufficiale in grado di firmare documenti o prendere decisioni strategiche. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il vuoto di potere paralizza Casa Milan: mercato bloccato e anche i rinnovi

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