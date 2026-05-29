L'Atalanta sta seguendo due centrocampisti del Milan in vista del mercato estivo. Non sono stati ancora confermati accordi o trattative ufficiali, ma le indiscrezioni indicano un interesse concreto da parte della squadra bergamasca. La situazione attuale del Milan, caratterizzata da instabilità, sembra aver portato a questa attenzione verso giocatori del club rossonero. Le trattative e le decisioni definitive sono ancora da definire nel prossimo futuro.

Nonostante la situazione di grande instabilità in cui riversa il Milan, il mercato estivo si avvicina e iniziano ad emergere le prime indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul profilo X, la dirigenza Atalantina sta lavorando per programmare il futuro e soprattutto rinforzare la mediana. Diversi i profili valutati e nelle ultime ore sono spuntati due nomi che riguardano il mondo Milan. Adorn Jashari e Samuele Ricci, vengono monitorati. Non è infatti una novità che la Dea cerchi di valorizzare e di portare in rosa, giovani profili dal buon potenziale. Al netto della stagione altalenante dei due, i neroazzurri sembrano star facendo le loro valutazioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Occhi sul mercato, nel mirino dell’Atalanta due centrocampisti rossoneri

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