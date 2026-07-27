La Juventus ha annunciato la necessità di accelerare le operazioni di mercato, ritenendo che non siano ancora stati fatti acquisti sufficienti. La società sostiene che il mercato non sia ancora entrato nel vivo e che sia urgente completare le trattative per rafforzare la squadra. Finora, i movimenti di mercato sono stati limitati e non hanno soddisfatto le aspettative. La squadra ha bisogno di nuovi giocatori per essere competitiva nella prossima stagione.

Juve, è il momento di cambiare passo: il mercato deve finalmente decollare per consegnare a Spalletti una squadra all’altezza. La Juventus continua a muoversi, ma la sensazione diffusa è che il vero mercato non sia ancora iniziato. Gli arrivi di Ekhator – già fermato da un infortunio che ne rallenterà l’inserimento – e di Celik non bastano a dare a Luciano Spalletti la struttura competitiva che serve per affrontare una stagione che si preannuncia complessa e piena di aspettative. Il tecnico aspetta rinforzi veri, giocatori pronti a incidere, e il tempo per costruire la nuova Juve non è infinito. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno In attacco, il reparto più urgente da sistemare, i nomi restano sempre gli stessi, quasi un mantra che accompagna ogni giornata di mercato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve, è ora di accelerare: il mercato non può più aspettare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

JUVE, ARRIVANO 20 MILIONI! ADESSO IL MERCATO PUÒ COMINCIARE!

Notizie e thread social correlati

Tuttosport: alla Juve è Comolli il vero problema. E Conte può aspettareSecondo quanto riportato da Tuttosport, il principale problema della Juventus non sarebbe più l’allenatore Luciano Spalletti, ma Damien Comolli.

Il mercato della Juve irrita Spalletti: Alisson e Bernardo Silva sfumano, e ora può perdere anche Vlahovic!Spalletti ha espresso irritazione per il mercato della Juventus, che ha fatto sfumare le trattative per Alisson e Bernardo Silva.

Temi più discussi: Buon compleanno, Michele!; Voragine Juve in attacco, Spalletti in ansia: quattro giocatori in uscita! La speranza è Pellegrino, ma...; Retroscena Vlahovic: scambio con Dovbyk! Perché è saltato tutto e le novità sul mercato Juve; La beffa su Celik spinge la Roma ad accelerare con Pellegrini: la Juve punta anche lui.

Dopo la clamorosa batosta al referendum, è arrivata ieri anche quella in Aula. Due sconfitte diverse, ma altrettanto significative, che segnano un passaggio politico cruciale. Da un lato, questo Governo non può più rivendicare alcuna maggioranza sociale – am x.com

Juve, è ora di accelerare: il mercato non può più aspettareJuve, è il momento di cambiare passo: il mercato deve finalmente decollare per consegnare a Spalletti una squadra all’altezza ... calcionews24.com

Juventus, è il momento di accelerare: servono rinforzi prima della partenza per l'AustraliaLa Juventus deve accelerare sul mercato prima della tournée in Australia. Spalletti aspetta rinforzi per costruire la squadra della nuova stagione. tuttojuve.com