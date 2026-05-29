Il mercato della Juve irrita Spalletti | Alisson e Bernardo Silva sfumano e ora può perdere anche Vlahovic!
Spalletti ha espresso irritazione per il mercato della Juventus, che ha fatto sfumare le trattative per Alisson e Bernardo Silva. Ora si trova a rischio anche la permanenza di Vlahovic, il cui rinnovo contrattuale non è stato ancora definito. La situazione crea incertezza sul futuro dell’attaccante, con il giocatore che potrebbe lasciare la squadra se non si trovano soluzioni a breve termine.
Il mercato della Juve irrita Spalletti: Alisson e Bernardo Silva sfumano, e ora teme di perdere anche Vlahovic, il cui rinnovo non si sblocca. L’umore di Luciano Spalletti è sempre più cupo, direttamente proporzionale alle cattive notizie che stanno caratterizzando il calciomercato della Juventus. A parlarne è la Gazzetta dello Sport. Dietro le tensioni e le discussioni post-derby con l’amministratore delegato Damien Comolli, si nasconde una profonda frustrazione per l’epilogo amaro della stagione. Il doppio passo falso contro Verona e Fiorentina, conclusosi con il sesto posto e la condanna all’ Europa League, ha compromesso gran parte della lista dei desideri stilata dal tecnico a inizio primavera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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