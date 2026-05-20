Tuttosport | alla Juve è Comolli il vero problema E Conte può aspettare

Da ilnapolista.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il principale problema della Juventus non sarebbe più l’allenatore Luciano Spalletti, ma Damien Comolli. La ricostruzione di Paolo Pirisi e Stefano Salandin mette in discussione le interpretazioni precedenti riguardo alla scelta dell’allenatore e sulle prospettive future dell’ex tecnico. La notizia modifica il quadro della situazione attuale, spostando l’attenzione dalla panchina alla figura di Comolli, senza implicazioni dirette su eventuali decisioni immediate riguardanti Conte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Torino il problema non è Luciano Spalletti, è Damien Comolli. Lo scrive Tuttosport in una ricostruzione firmata Paolo Pirisi e Stefano Salandin che cambia la lettura di tutto quello che si era detto finora sulla panchina della Juve, e di riflesso sul futuro di Antonio Conte. La riunione cancellata: Comolli è già decentrato. Il dettaglio che pesa più di mille retroscena è uno solo: «è già stata annullata una riunione tra il francese e gli scout che era stata fissata per lunedì». Alla Continassa una riunione cancellata non è un’agenda che salta: è un segnale. Significa che Comolli è già stato decentrato, che il rapporto col club è in stallo, che chi convoca gli scout adesso non è più lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

tuttosport alla juve 232 comolli il vero problema e conte pu242 aspettare
© Ilnapolista.it - Tuttosport: alla Juve è Comolli il vero problema. E Conte può aspettare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Spalletti smaschera il vero problema che la Juve non ha risolto: “Così Yildiz può esplodere”Il tecnico bianconero mette il dito nella piaga parlando di Yildiz: "con una punta farebbe meglio con una prima punta perché gli toglierebbe un po'...

Napoli, Corbo: “Conte e De Laurentiis si parlino subito, il futuro non può aspettare”Napoli, Corbo: “Conte e De Laurentiis si parlino subito, il futuro non può aspettare”"> NAPOLI – Il ritorno di Maurizio Sarri al Maradona non è solo...

tuttosport alla juve èPagina 2 | Spiazzato e senza parole, la Juve è tutta da cambiare. E penso proprio che succederà…Walter Sabatini sulla situazione in casa bianconera: Sono mancate struttura e mentalità. L'ad dovrà spiegare alla proprità gli errori commessi sul mercato ... tuttosport.com

tuttosport alla juve èTuttosport - Comolli duro con i giocatori della Juventus: Inutile sprecare tante parole, se i risultati sono questiSecondo quanto svelato da 'Tuttsport', Comolli avrebbe usato parole dure con il gruppo dei giocatori della Juventus: Inutile sprecare parole ... goal.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web