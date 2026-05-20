Secondo quanto riportato da Tuttosport, il principale problema della Juventus non sarebbe più l’allenatore Luciano Spalletti, ma Damien Comolli. La ricostruzione di Paolo Pirisi e Stefano Salandin mette in discussione le interpretazioni precedenti riguardo alla scelta dell’allenatore e sulle prospettive future dell’ex tecnico. La notizia modifica il quadro della situazione attuale, spostando l’attenzione dalla panchina alla figura di Comolli, senza implicazioni dirette su eventuali decisioni immediate riguardanti Conte.

A Torino il problema non è Luciano Spalletti, è Damien Comolli. Lo scrive Tuttosport in una ricostruzione firmata Paolo Pirisi e Stefano Salandin che cambia la lettura di tutto quello che si era detto finora sulla panchina della Juve, e di riflesso sul futuro di Antonio Conte. La riunione cancellata: Comolli è già decentrato. Il dettaglio che pesa più di mille retroscena è uno solo: «è già stata annullata una riunione tra il francese e gli scout che era stata fissata per lunedì». Alla Continassa una riunione cancellata non è un’agenda che salta: è un segnale. Significa che Comolli è già stato decentrato, che il rapporto col club è in stallo, che chi convoca gli scout adesso non è più lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tuttosport: alla Juve è Comolli il vero problema. E Conte può aspettare

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