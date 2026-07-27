Oggi si svolge un incontro tra Malagò, Maldini e Leonardo, considerato decisivo per il futuro della Federcalcio. I tre discutono sulla possibilità di ricomporre le divergenze o di interrompere i rapporti. La riunione rappresenta un punto di svolta, con decisioni che potrebbero portare a una rottura o a una ripresa del dialogo. La discussione si concentra su questioni di gestione e strategia del calcio nazionale.

Oggi il faccia a faccia decisivo: Malagò, Maldini e Leonardo al bivio tra rottura e ricomposizione. La domanda che circola nelle ultime ore è una sola: e adesso cosa succede? La brusca frenata sulla nomina del nuovo commissario tecnico, con il caso Pirlo esploso in piena fase decisionale, rischia di provocare un vero e proprio scossone istituzionale all’interno della Federcalcio. Secondo diverse fonti, il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo collaboratore Leonardo sarebbero pronti a rassegnare le dimissioni qualora il presidente FIGC Giovanni Malagò decidesse di virare su un profilo non coerente con la loro visione tecnica. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Incontro decisivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Italia, vertice decisivo tra Malagò, Maldini e Leonardo: giornata da dentro o fuori per la Federcalcio

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